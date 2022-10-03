«Попытка впарить!»: Плату за «умный дом» в коммуналке сравнили с туманом
Инициативы о различных «умных» системах в ЖКХ растут как грибы, сказал в эфире НСН Константин Крохин, объяснив, чем отличаются «умные» дома» от «неумных».
В России нет четких критериев стоимости услуг «умного дома», поэтому их включение в коммуналку является «туманной инициативой», заявил НСН председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.
По данным «Известий», застройщики предложили включить услугу «умного» дома в нормативы тарифов за коммуналку. Речь идет о домах, в которых эти системы были установлены еще на этапе строительства.
«"Умный дом" - понятие очень растяжимое. Сегодня не существует каких-то стандартов и четких определений. Сейчас, когда необходимо всеми путями искать возможности снижения бремени граждан в сфере ЖКХ, как грибы после дождя вырастают инициативы с умными домами, с умными счетчиками, с умными-умными-умными. Исходя из отсутствия четкого определения, что под этим подразумевается, идет явная попытка впарить и навязать какие-то технологические решения, которые не очевидно, что нужны на данном этапе», - сказал Крохин.
Он объяснил, чем отличаются «умные» дома от «неумных».
«Ключевое отличие систем управления - это приборы учета и передача данных в режиме реального времени. Кроме того, это система контроля подачи – возможность автоматического блокирования подачи коммунальных услуг. По электричеству существуют такие технические решения, их пытаются вводить по отоплению и другим системам. Отличие "умных" от "неумных" общедомовых и внутриквартирных приборов учета в том, что "неумные" - это те, по которым необходимо самостоятельно, регулярно, ежемесячно сдавать показания», - разъяснил эксперт.
По словам Крохина, установка «умных систем» не в новостройки, а в уже существующие дома, обходится жильцам очень дорого.
«Если это будет вводиться централизовано на этапе застройки, стоимость должна быть включена в общую стоимость квадратного метра. Себестоимость обслуживания этого не столь высока, но на практике, когда мы наблюдаем установку этих приборов не в новостройки, то там очень большие суммы. Стоимость монтажа и обслуживания размыта. На сегодняшний день нет четких расчетов, насколько это возрастет. Это вещь в себе, и практика централизованных закупок показывает, что обычно стоимость возрастает в несколько раз, потому что основная мотивация поставщиков и тех, кто лоббирует установку, заработать на поставке дорогостоящих систем», - предупредил глава Союза жилищных организаций Москвы.
Вместе с тем, Крохин призвал не путать умные системы, связанные с ЖКХ, с «тюнингованными домами».
«Если говорить о коммерческих системах "умный дом", это совершенно другая сфера – система управления подачей коммунальных услуг, электричества, управления бытовыми приборами. Здесь тоже нет стандартов, есть разные коммерческие продукты, они очень дорогие. Это как тюнингованный автомобиль, зависит от фантазии и кошелька, и это, наверное, не имеет никакого отношения к системам сфере ЖКХ, о которых говорят», - заключил собеседник НСН.
Ранее профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов говорил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что предновогодний взлет тарифов ЖКХ на 9% не приведет к автоматическому симметричному росту цен.
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