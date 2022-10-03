«Попытка впарить!»: Плату за «умный дом» в коммуналке сравнили с туманом

«"Умный дом" - понятие очень растяжимое. Сегодня не существует каких-то стандартов и четких определений. Сейчас, когда необходимо всеми путями искать возможности снижения бремени граждан в сфере ЖКХ, как грибы после дождя вырастают инициативы с умными домами, с умными счетчиками, с умными-умными-умными. Исходя из отсутствия четкого определения, что под этим подразумевается, идет явная попытка впарить и навязать какие-то технологические решения, которые не очевидно, что нужны на данном этапе», - сказал Крохин.

Он объяснил, чем отличаются «умные» дома от «неумных».

«Ключевое отличие систем управления - это приборы учета и передача данных в режиме реального времени. Кроме того, это система контроля подачи – возможность автоматического блокирования подачи коммунальных услуг. По электричеству существуют такие технические решения, их пытаются вводить по отоплению и другим системам. Отличие "умных" от "неумных" общедомовых и внутриквартирных приборов учета в том, что "неумные" - это те, по которым необходимо самостоятельно, регулярно, ежемесячно сдавать показания», - разъяснил эксперт.

По словам Крохина, установка «умных систем» не в новостройки, а в уже существующие дома, обходится жильцам очень дорого.

«Если это будет вводиться централизовано на этапе застройки, стоимость должна быть включена в общую стоимость квадратного метра. Себестоимость обслуживания этого не столь высока, но на практике, когда мы наблюдаем установку этих приборов не в новостройки, то там очень большие суммы. Стоимость монтажа и обслуживания размыта. На сегодняшний день нет четких расчетов, насколько это возрастет. Это вещь в себе, и практика централизованных закупок показывает, что обычно стоимость возрастает в несколько раз, потому что основная мотивация поставщиков и тех, кто лоббирует установку, заработать на поставке дорогостоящих систем», - предупредил глава Союза жилищных организаций Москвы.

Вместе с тем, Крохин призвал не путать умные системы, связанные с ЖКХ, с «тюнингованными домами».