«Бедность и цены»: Чем грозит россиянам декабрьское увеличение тарифов ЖКХ

Арендаторы не смогут повысить цены, поскольку рискуют остаться полностью без прибыли, сказал в эфире НСН бывший замминистра здравоохранения и соцразвития.

Предновогодний взлет тарифов ЖКХ на 9% ухудшит положение россиян, но не приведет к автоматическому симметричному росту цен, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Ранее юрист Иван Соловьев сообщил, что тарифы ЖКХ в России повысятся с декабря в среднем на 9%. По его словам, на последний месяц года перенесли индексацию, которая должна была состояться в июле.

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«Это приведет к росту бедности. Реальные доходы населения будут терять темпы восстановления. Доля расходов на ЖКХ довольно высока, особенно у бедных хозяйств. Расходы на ЖКХ это в меньшей степени бюджетная история, а в большей – коммерция», - сказал Сафонов.

При этом бывший замминистра здравоохранения и соцразвития РФ считает, что арендные ставки и цены на продукты не вырастут из-за индексации тарифов ЖКХ.

«Рост цен на ЖКХ не приведет к автоматическому росту цен по стране на 9%. В условиях избытка площадей я не вижу возможности такими темпами увеличить стоимость аренды. Скорее собственник согласится с тем, что он потеряет в доходах, чем потеряет их вообще», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев ранее признал, что тарифы ЖКХ завышены в большинстве регионов РФ. При этом многие россияне переплачивают за коммуналку в два раза.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Цены На ПродуктыТарифы ЖкхЖКХ
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