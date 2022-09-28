«Бедность и цены»: Чем грозит россиянам декабрьское увеличение тарифов ЖКХ
Арендаторы не смогут повысить цены, поскольку рискуют остаться полностью без прибыли, сказал в эфире НСН бывший замминистра здравоохранения и соцразвития.
Предновогодний взлет тарифов ЖКХ на 9% ухудшит положение россиян, но не приведет к автоматическому симметричному росту цен, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Ранее юрист Иван Соловьев сообщил, что тарифы ЖКХ в России повысятся с декабря в среднем на 9%. По его словам, на последний месяц года перенесли индексацию, которая должна была состояться в июле.
«Это приведет к росту бедности. Реальные доходы населения будут терять темпы восстановления. Доля расходов на ЖКХ довольно высока, особенно у бедных хозяйств. Расходы на ЖКХ это в меньшей степени бюджетная история, а в большей – коммерция», - сказал Сафонов.
При этом бывший замминистра здравоохранения и соцразвития РФ считает, что арендные ставки и цены на продукты не вырастут из-за индексации тарифов ЖКХ.
«Рост цен на ЖКХ не приведет к автоматическому росту цен по стране на 9%. В условиях избытка площадей я не вижу возможности такими темпами увеличить стоимость аренды. Скорее собственник согласится с тем, что он потеряет в доходах, чем потеряет их вообще», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев ранее признал, что тарифы ЖКХ завышены в большинстве регионов РФ. При этом многие россияне переплачивают за коммуналку в два раза.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- Песков не знает станет ли спецоперация контртеррористической после присоединения новых регионов
- Госдума проведет внеплановое заседание 3 октября
- Глава ЛНР обратился к Путину с просьбой о вхождении республики в состав России
- Рогов: Жители подконтрольной Киеву части Запорожья перекрыли трассу в знак протеста
- Актерам и музыкантам рассказали об условиях мобилизации
- Глава МИД Абхазии назвал высокой вероятность конфликта с Грузией
- «КАМАЗ-мастер» отказался от участия в ралли «Дакар»
- Пушилин: Территория ДНР в конституционных границах будет освобождена
- Эксперт ЦБ предупредил о рисках при снятии денег с банковского счета
- Меркель призвала «серьезно относиться» к словам Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru