«Ретрофутуризм!»: Ностальгия по СССР обеспечит успех экранизации Atomic Heart
После нашумевшей экранизации игровой вселенной Fallout фильм или сериал по шутеру Atomic Heart также имеет все шансы на коммерческий успех, заявил НСН Александр Горбаченко.
Успех экранизации российского шутера Atomic Heart будет зависеть от режиссерского подхода, сценария и профессиональной работы команды проекта, заявил в беседе с НСН директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Александр Горбаченко.
«Кинопоиск» работает над экранизацией шутера Atomic Heart. Съемки начнутся в 2025 году, сценарий напишет Роман Кантор, который работал над фильмом «Мастер и Маргарита» (2023) и сериалом «Эпидемия» (2019). Работа над проектом идет под совместным креативным контролем со студией Mundfish – разработчиком Atomic Heart. Точная дата выхода экранизации не уточняется, но речь идет о периоде до 2029 года. Горбаченко допустил, что на волне успеха сериала по игре Fallout, экранизация Atomic Heart также понравится зрителю.
«Видеоигровые вселенные Fallout, и Atomic Heart похожи тем, что эксплуатируют эстетику ретрофутуризма, а действие в них разворачивается в альтернативном будущем, где широкое применение в повседневной жизни получили ядерная энергия и бытовые разумные роботы. Кассовый успех проекта по Atomic Heart ожидаем, но отнюдь не гарантирован. Например, попытка перенести на большой экран атмосферу и эстетику культовой видеоигровой серии Borderlands завершилась провалом. Коммерческий и зрительский успех Atomic Heart может обеспечить не только оригинальный сеттиинг на основе альтернативной истории и ретрофутуризма, но и ностальгия по СССР. Очень хочется верить, что фильм по Atomic Heart будет сделан на столь же высоком художественном, профессиональном и техническом уровне, как и игра. Все будет зависеть от таланта сценариста и режиссера, уровня актерской игры», - пояснил он.
В свою очередь директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов в разговоре с НСН указал, что участие разработчика в создании проекта подтверждает - хотя Mundfish не базируются в России, они не открещиваются от страны.
«Не сказал бы, что Mundfish «открестились» от России, не просто так их внесли в «Зал Славы видеоигровой индустрии в России». Думаю, что работа разработчиков с создателями сериала, как и их предыдущие высказывания, будут строиться на том, чтобы одновременно оказать помощь российскому проекту, но не попасть под санкции. Считаю это разумным. Думаю, фильм по Atomic Heart заинтересует не только россиян и не только геймеров. Игра хорошо продалась в мире. Сеттинг СССР в контексте атомного ретрофутуризма одновременно стал свежим веянием в череде опостылевших классических сеттингов последних лет и, вместе с тем, он близок западному игроку, так как перекликается с сеттингом атомного ретрофутуризма США. Со старшим поколением могут возникнуть трудности, для этих людей СССР является лично пережитым опытом. Кто-то может воспринять историю Atomic Heart как кощунственное искажение прекрасного времени, либо как идеализация ужасного», - уточнил он.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров рассказал «Радиоточке НСН», что аудитория экранизации компьютерной игры будет состоять, прежде всего, из ее фанатов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд в Москве арестовал 20 обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries
- СМИ: Николь Кидман сыграет судмедэксперта в сериале «Скарпетта»
- Из Москвы в Минск запустят еще одну «Ласточку»
- СМИ: Члены «Хезболлы» получили пейджеры за несколько часов до взрывов
- СМИ: По месту жительства задержанного Бакальчука прошли обыски
- Основатель «Царьграда» поддержал исключение теории Дарвина из школьной программы
- Пентагон просит увеличить финансирование для борьбы с РФ и КНР в космосе
- Россия почти вдвое нарастила поставки зерна в Китай
- Кайли Миноуг анонсировала новый альбом «Tension II»
- Колосков: Сборную Россию по футболу вернут в международные турниры после СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru