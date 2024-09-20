«Ретрофутуризм!»: Ностальгия по СССР обеспечит успех экранизации Atomic Heart

В свою очередь директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов в разговоре с НСН указал, что участие разработчика в создании проекта подтверждает - хотя Mundfish не базируются в России, они не открещиваются от страны.

«Не сказал бы, что Mundfish «открестились» от России, не просто так их внесли в «Зал Славы видеоигровой индустрии в России». Думаю, что работа разработчиков с создателями сериала, как и их предыдущие высказывания, будут строиться на том, чтобы одновременно оказать помощь российскому проекту, но не попасть под санкции. Считаю это разумным. Думаю, фильм по Atomic Heart заинтересует не только россиян и не только геймеров. Игра хорошо продалась в мире. Сеттинг СССР в контексте атомного ретрофутуризма одновременно стал свежим веянием в череде опостылевших классических сеттингов последних лет и, вместе с тем, он близок западному игроку, так как перекликается с сеттингом атомного ретрофутуризма США. Со старшим поколением могут возникнуть трудности, для этих людей СССР является лично пережитым опытом. Кто-то может воспринять историю Atomic Heart как кощунственное искажение прекрасного времени, либо как идеализация ужасного», - уточнил он.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров рассказал «Радиоточке НСН», что аудитория экранизации компьютерной игры будет состоять, прежде всего, из ее фанатов.

