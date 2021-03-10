Youtube, Google и «Яндекс» перестали работать в России

Неполадки в работе сервисов Youtube, Google, «Яндекс», МТС, Tele2 и Beeline зафиксированы в России, сообщается на портале обзора сбоев и отключений Downdetector.

В частности, о проблемах с сайтом Youtube сообщили 46% пользователей, а 43% жалоб связаны с невозможностью загрузить видео. 80% пользователей рассказали о проблемах с загрузкой «Яндекса», в том числе 18% отметили неполадки у «Яндекс.Почты», передаёт Ura.ru.

Ранее в России «упали» сайты государственных органов, в том числе Кремля и правительства. В Минцифры РФ заявили, что причиной неполадок стали сбои в работе маршрутизаторов, используемых в сети ПАО «Ростелеком». При этом в ведомстве отметили, что проблемы в работе госсайтов не связаны с действиями Роскомнадзора по замедлению работы Twitter в России.

