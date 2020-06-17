Попова заявила об увеличении в РФ бессимптомных больных COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в разные дни число бессимптомных больных коронавирусом достигает до 60%. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 1», пишет РИА Новости.

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При этом, по словам Поповой, в среднем по статистике число зараженных коронавирусом без симптомов составляет около 50%.

Ранее в среду НСН писала, что Россия через месяц достигнет минимума по числу новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Соответствующее заявление также сделала Попова.

По данным оперштаба, в России за минувшие сутки было выявлено 7 843 новых случая коронавируса.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирус
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