Попова заявила об увеличении в РФ бессимптомных больных COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в разные дни число бессимптомных больных коронавирусом достигает до 60%. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 1», пишет РИА Новости.
При этом, по словам Поповой, в среднем по статистике число зараженных коронавирусом без симптомов составляет около 50%.
Ранее в среду НСН писала, что Россия через месяц достигнет минимума по числу новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Соответствующее заявление также сделала Попова.
По данным оперштаба, в России за минувшие сутки было выявлено 7 843 новых случая коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru