Попова заявила об увеличении в РФ бессимптомных больных COVID-19

При этом, по словам Поповой, в среднем по статистике число зараженных коронавирусом без симптомов составляет около 50%.

Ранее в среду НСН писала, что Россия через месяц достигнет минимума по числу новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Соответствующее заявление также сделала Попова.

По данным оперштаба, в России за минувшие сутки было выявлено 7 843 новых случая коронавируса.



