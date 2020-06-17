Онищенко не разглядел научного прорыва в британском лечении коронавируса

«Эта патетика в данном случае неуместна. Просто испытали один из уже существующих кортикостероидных препаратов и дали разрешение. Но с этими препаратами всегда нужно быть очень осторожными. Они «глушат» эндокринную систему любого организма, ими увлекаться не надо. Так что насчет прорывов тут явно оборот речи, но никак не решение. Существующий препарат, который попробовали на коронавирусе и включили в схему», - пояснил парламентарий.

Онищенко усомнился в большой востребованности этого препарата в России.

«Надо будет изучить его эффективность. Я не уверен, что оно нам понадобится в таких больших объемах», - заключил собеседник НСН.

Отметим, что дексаметазон известен уже более 60 лет и используется как противовоспалительное средство.

