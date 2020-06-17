Онищенко не разглядел научного прорыва в британском лечении коронавируса
Бывший главный санитарный врач России в беседе с НСН призвал не использовать громкие слова для полученных британцами результатов.
«Научным прорывом» в лечении COVID-19 назвал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от коронавирусной инфекции.
Как сообщает РИА «Новости», британские исследователи выяснили, что противовоспалительный препарат дексаметазон понижает риск смерти больных COVID-19 на 35% у подключенных к аппаратам ИВЛ и на 20% - среди пациентов, получающих кислород.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН призвал не использовать громкие слова для полученных британцами результатов.
«Эта патетика в данном случае неуместна. Просто испытали один из уже существующих кортикостероидных препаратов и дали разрешение. Но с этими препаратами всегда нужно быть очень осторожными. Они «глушат» эндокринную систему любого организма, ими увлекаться не надо. Так что насчет прорывов тут явно оборот речи, но никак не решение. Существующий препарат, который попробовали на коронавирусе и включили в схему», - пояснил парламентарий.
Онищенко усомнился в большой востребованности этого препарата в России.
«Надо будет изучить его эффективность. Я не уверен, что оно нам понадобится в таких больших объемах», - заключил собеседник НСН.
Отметим, что дексаметазон известен уже более 60 лет и используется как противовоспалительное средство.
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