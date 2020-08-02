Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Заболеваемость COVID-19 снижается или уже стабилизируется в 80 регионах России. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

При этом, по данным Поповой, в пяти регионах фиксируется значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Да, где-то чуть-чуть поторопились с открытием, где-то процветает такой ковидный нигилизм: с нами все будет хорошо», — приводит слова главы Роспотребнадзора РИА Новости.

Ученые, политики и инноваторы высказали сомнения и надежды о вакцине от COVID-19

В России на 2 августа зарегистрировано 850 870 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что до конца года человечество не справится с коронавирусом нового типа, а возможно, жить нам придется с этой инфекцией вечно.

«Прогноз, что до конца 2020-года COVID не исчезнет, считаю оправданным. Он может вообще никуда не исчезнуть, просто появится вакцина, штамм поменяется», -отметил Альштейн.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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