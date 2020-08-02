Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Заболеваемость COVID-19 снижается или уже стабилизируется в 80 регионах России. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

При этом, по данным Поповой, в пяти регионах фиксируется значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Да, где-то чуть-чуть поторопились с открытием, где-то процветает такой ковидный нигилизм: с нами все будет хорошо», — приводит слова главы Роспотребнадзора РИА Новости.