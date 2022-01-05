Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 во всех регионах

Слова главного санитарного врача приводит ТАСС. Как отметила Попова, в 45 регионах превышен среднероссийский показатель заражений. Наиболее высокие показатели заболеваемости наблюдаются среди граждан старше 65 лет.

Между тем за последние сутки в РФ зарегистрировали 15 772 новых случая COVID-19, коэффициент распространения заболевания достиг 0,8 — минимального показателя с начала пандемии.

