Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 во всех регионах

Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается во всех регионах России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании с управлениями ведомства по субъектам РФ.

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Слова главного санитарного врача приводит ТАСС. Как отметила Попова, в 45 регионах превышен среднероссийский показатель заражений. Наиболее высокие показатели заболеваемости наблюдаются среди граждан старше 65 лет.

Между тем за последние сутки в РФ зарегистрировали 15 772 новых случая COVID-19, коэффициент распространения заболевания достиг 0,8 — минимального показателя с начала пандемии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Анна ПоповаРоспотребнадзорРегионыКоронавирус
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