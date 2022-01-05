В России подтвердили 15 772 случая коронавируса за сутки
5 января 202211:38
Число подтвержденных случаев коронавируса в России увеличилось за сутки на 15 772, передает оперштаб по борьбе с инфекцией.
Днем ранее было выявлено 15 903 заболевших, напоминает RT.
При этом за последние сутки от коронавируса вылечился 25 581 пациент, 828 человек скончались.
С начала пандемии в стране зарегистрировали 10 585 984 случая заражения коронавирусом, 9 600 728 выздоровевших, 313 015 смертей.
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Заразились
10,6 млн+15 772 / сут.
Умерли
313 тыс.+828 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+25 581 / сут.
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5 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru