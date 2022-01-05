В России подтвердили 15 772 случая коронавируса за сутки

Число подтвержденных случаев коронавируса в России увеличилось за сутки на 15 772, передает оперштаб по борьбе с инфекцией.

ВОЗ: Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 290 млн

Днем ранее было выявлено 15 903 заболевших, напоминает RT.

При этом за последние сутки от коронавируса вылечился 25 581 пациент, 828 человек скончались.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 10 585 984 случая заражения коронавирусом, 9 600 728 выздоровевших, 313 015 смертей.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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