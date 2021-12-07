Попова заявила, что «омикрон» в Россию могли завезти из 50 стран

По её словам, она имеет ввиду граждан, возвращающихся из-за рубежа, которые могут привезти в страну новый вариант COVID-19.

«Все наши меры направлены на то, чтобы максимально сдержать этот момент», - отметила Попова.

На заседании президиума координационного совета по борьбе коронавирусом глава Роспотребнадзора также добавила, что пока в России «омикрон» выявлен у двух человек, по остальным мероприятиям исследования продолжаются.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что у пациентов, заразившихся штаммом коронавируса «омикрон», болезнь протекает в более лёгкой форме.

