Попова заявила, что «омикрон» в Россию могли завезти из 50 стран
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый штамм коронавируса «омикрон» может попасть в Россию из 50 стран, сообщает РИА Новости.
По её словам, она имеет ввиду граждан, возвращающихся из-за рубежа, которые могут привезти в страну новый вариант COVID-19.
«Все наши меры направлены на то, чтобы максимально сдержать этот момент», - отметила Попова.
На заседании президиума координационного совета по борьбе коронавирусом глава Роспотребнадзора также добавила, что пока в России «омикрон» выявлен у двух человек, по остальным мероприятиям исследования продолжаются.
Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что у пациентов, заразившихся штаммом коронавируса «омикрон», болезнь протекает в более лёгкой форме.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+31 096 / сут.
Умерли
284 тыс.+1 182 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+34 615 / сут.
- В СК опровергли информацию о смерти девочки при стрельбе в столичном МФЦ
- Попова заявила, что «омикрон» в Россию могли завезти из 50 стран
- СК возбудил дело о стрельбе в МФЦ столицы
- Путин дал старт движению на новых станциях БКЛ московского метро
- Задержанный за стрельбу в московском МФЦ ранее служил в СВР
- Умерла девочка, раненная при стрельбе в столичном МФЦ
- Попова призвала не торопиться с отменой коронавирусных ограничений
- СМИ: в Москве мужчина пытался прибить гениталии к брусчатке
- Госдума приняла закон об индексации маткапитала в 2022 году по фактической инфляции
- Собянин подтвердил информацию о стрельбе в столичном МФЦ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru