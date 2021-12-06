«Омикрон против омикрона»: Россиянин подал в суд на ВОЗ из-за названия штамма

«В ближайшем будущем человечество получит вспышку «омикрона» и, может быть, на этом пандемия и закончится, потому что это вроде бы легкий штамм, который не вызывает тяжелых последствий, но очень быстро распространяется. Он сейчас побежит впереди всех остальных штаммов и всех проиммунизирует. То есть, получилась как бы природная вакцина», - предположил Болибок.

30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России вводится 14-дневный карантин для въезжающих из стран с высоким риском заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». При этом сам «омикрон» пока в России не выявлен.

