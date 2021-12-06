«Омикрон против омикрона»: Россиянин подал в суд на ВОЗ из-за названия штамма
Основатель российской сети офтальмологических клиник «Омикрон» Александр Падар подал в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) из-за одноименного штамма коронавируса, сообщает РИА Новости.
Падар жалуется, что штамм «омикрон» вредит репутации его клиник, и требует запретить ВОЗ использовать это название.
Соответствующий иск зарегистрирован в Арбитражном суде Московской области.
Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, штамм «омикрон» может стать «природной вакциной» от коронавируса.
«В ближайшем будущем человечество получит вспышку «омикрона» и, может быть, на этом пандемия и закончится, потому что это вроде бы легкий штамм, который не вызывает тяжелых последствий, но очень быстро распространяется. Он сейчас побежит впереди всех остальных штаммов и всех проиммунизирует. То есть, получилась как бы природная вакцина», - предположил Болибок.
30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России вводится 14-дневный карантин для въезжающих из стран с высоким риском заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». При этом сам «омикрон» пока в России не выявлен.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru