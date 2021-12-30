Попова заявила, что омикрон-штамм в три-пять раз заразнее других

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость коронавирусом снижается, однако указала на необходимость соблюдать в праздники ограничительные меры, чтобы не допустить новой вспышки.

Она попросила россиян не ждать окончания праздников, а обращаться к врачам при первых признаках болезни.

