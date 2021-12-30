Попова заявила, что омикрон-штамм в три-пять раз заразнее других
Омикрон-штамм в три-пять раз заразнее других штаммов, он передается гораздо быстрее, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
По ее словам, первые признаки заболевания проявляются уже на третий-пятый день после инфицирования.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость коронавирусом снижается, однако указала на необходимость соблюдать в праздники ограничительные меры, чтобы не допустить новой вспышки.
Она попросила россиян не ждать окончания праздников, а обращаться к врачам при первых признаках болезни.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru