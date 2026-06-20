Мировые цены на азотные удобрения упали почти на 50%

Стоимость карбамида заметно уменьшилась: если в апреле цена достигала 918 долларов за тонну, то теперь она опустилась до 475 долларов — это уровень, характерный для периода до обострения конфликта между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой. Тенденция к снижению наметилась ещё до того, как США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Среди ключевых факторов удешевления — невысокий спрос в текущий сезон, а также предположения о том, что Китай, один из ведущих мировых производителей карбамида, возобновит экспорт удобрений.



В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) полагают, что падение цен связано именно со снижением спроса: аграрии в Северном полушарии уже приобрели удобрения в максимальных объёмах. Финансовая компания StoneX из Нью‑Йорка оценивает сокращение глобального потребления азота в 5%.



При этом в Персидском заливе в плавучих хранилищах остаётся около 900 тысяч тонн карбамида. Ситуация с фосфатными удобрениями складывается иначе: их стоимость продолжает увеличиваться из‑за нехватки серы — с начала ближневосточного конфликта её цена выросла более чем в два раза.

Ранее основатель и глава группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев сказал НСН, что сельхозпроизводители перестали смотреть на все растущие цены на дизельное топливо, если государство не поможет решить эту проблему, то траты лягут на плечи потребителей.

