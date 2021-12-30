Голикова: Заболеваемость COVID-19 в России снижается уже семь недель
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость коронавирусом снижается, однако указала на необходимость соблюдать в праздники ограничительные меры, чтобы не допустить новой вспышки.
«Эпидемиологические показатели в стране в течение последних семи недель находятся в стадии снижения», - сказала Голикова.
При этом она попросила россиян не ждать окончания праздников, а обращаться к врачам при первых признаках болезни.
«Это позволит сохранить ваше здоровья и здоровье ваших близких, а также не допустить тяжелого течения COVID-19", - подчеркнула вице-премьер.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила продлить школьные каникулы до 16 января, чтобы не допустить ухудшения ситуации с коронавирусом
Врач-эксперт Тимур Пестерев сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что продление новогодних каникул до 16 января будет логичной мерой, поскольку заболеваемость среди детей растет, а у нового штамма «омикрон» высокая заразность.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 073 / сут.
Умерли
308 тыс.+926 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+43 004 / сут.
- Голикова: Заболеваемость COVID-19 в России снижается уже семь недель
- Вассерман объяснил, почему оппозиционеров нельзя лишать гражданства РФ
- Классен перешёл в «Спартак»
- Курьер спас замерзающего человека в Люберцах
- Вирусолог спрогнозировал новую волну коронавируса в России
- Минюст объявил иноагентами Шендеровича, Толоконникову и еще 6 человек
- Путин подписал закон о ликвидации экоущерба владельцами предприятий
- Сотрудникам МЧС России намерены выдавать оружие
- В партии «Зеленые» признали невозможность блокировки «Северного потока – 2»
- Более 20 человек эвакуировали после пожара в жилом доме в Туапсе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru