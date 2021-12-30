Голикова: Заболеваемость COVID-19 в России снижается уже семь недель

При этом она попросила россиян не ждать окончания праздников, а обращаться к врачам при первых признаках болезни.

«Это позволит сохранить ваше здоровья и здоровье ваших близких, а также не допустить тяжелого течения COVID-19", - подчеркнула вице-премьер.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила продлить школьные каникулы до 16 января, чтобы не допустить ухудшения ситуации с коронавирусом

Врач-эксперт Тимур Пестерев сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что продление новогодних каникул до 16 января будет логичной мерой, поскольку заболеваемость среди детей растет, а у нового штамма «омикрон» высокая заразность.

