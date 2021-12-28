Попова: Создание вирусов за рубежом несет риски биологической безопасности

По ее словам, развитие синтетических технологий также несет риски для безопасности. Попова подчеркнула, что бесконтрольное применение биотехнологий может обернуться непредсказуемыми последствиями.

Ранее вирусолог Константин Чумаков предположил, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» мог быть создан искусственно.

