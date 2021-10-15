Эксперт по биологическому оружию поддержал версию об искусственном происхождении COVID-19
Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин считает, что вирус SARS-CoV-2 имеет искусственное происхождение.
По его словам, авторитетнейшем в мире научном журнале Nature от ноября 2015 года был опубликован отчет, в котором описано, как американские учёные в количестве 15 человек создали этот вирус в пробирке, как они проверяли его на культуре клеток человека и как доказали, что он действительно имеет пандемический потенциал.
Кроме того Никулин отметил, что вирус, вызывающий COVID-19, способен размножаться только в человеческом организме и, следовательно, не имеет природных носителей.
«Ни в каком живом организме, кроме человека, этот вирус не растёт. И даже для создания вакцин его выращивают в так называемых гуманизированных мышах, в которых вставлен участок генома человека. Потому что в обычных мышах этот вирус не размножается. То есть живёт этот вирус только в человеке», – сказал «Радио 1» эксперт.
Никулин также отметил нехарактерную для вирусов естественного происхождения особенность проникновения SARS-CoV-2. По его словам, если бы подобное происходило в природе, то последствия были бы «страшнее чернобыльской катастрофы».
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН усомнился в искусственном происхождении коронавируса, но подтвердил, что ученые занимаются «эволюцией» вирусов в пробирке.
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