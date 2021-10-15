Эксперт по биологическому оружию поддержал версию об искусственном происхождении COVID-19

Кроме того Никулин отметил, что вирус, вызывающий COVID-19, способен размножаться только в человеческом организме и, следовательно, не имеет природных носителей.

«Ни в каком живом организме, кроме человека, этот вирус не растёт. И даже для создания вакцин его выращивают в так называемых гуманизированных мышах, в которых вставлен участок генома человека. Потому что в обычных мышах этот вирус не размножается. То есть живёт этот вирус только в человеке», – сказал «Радио 1» эксперт.

Никулин также отметил нехарактерную для вирусов естественного происхождения особенность проникновения SARS-CoV-2. По его словам, если бы подобное происходило в природе, то последствия были бы «страшнее чернобыльской катастрофы».

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН усомнился в искусственном происхождении коронавируса, но подтвердил, что ученые занимаются «эволюцией» вирусов в пробирке.

