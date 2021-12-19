Попова: Россия изучает зарубежный опыт введения штрафов за отказ от прививки от COVID-19
Российские власти изучают, как другие страны вводили штрафы отказ от вакцинации от COVID-19. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».
По словам Поповой предстоит оценить, насколько подобный опыт может оказаться востребованным и применимым.
«Мы изучаем опыт разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», —цитирует её РИА Новости.
В России в вопросе вакцинации по-прежнему не хватает жесткости, заявил журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Я считаю, мы недостаточно жестко ставили и ставим вопрос о вакцинации. Я сейчас был в поездке в некоторых западных странах, там обстоит это очень жестко. Вы не можете зайти ни в одно общественное место, в том числе, общественный транспорт, не имея QR-кода. Вы просто не можете, вас не пустят. Вы можете не вакцинироваться, но никуда не попадете – ни на стадион, ни в музей, ни в кинотеатр, никуда абсолютно. Таким образом говорят людям, либо вы принимаете это, делаете это и живете, как нормальный человек, либо каждые 48 часов вы делаете ПЦР, с этим вы тоже можете ходить. Или вы не делаете, тогда вы не попадаете никуда. Я сторонник такой жесткой меры», - отметил Познер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru