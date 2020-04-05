Роспотребнадзор: Россия пока избегает взрывного роста заболеваний коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия сдерживает пандемию нового коронавируса COVID-19, сообщает РИА Новости.

«Пока у нас это получается. Нам удается не сорваться во взрывной рост, в рост экспоненциальный», — цитирует Попову Газета. ru

Попова также отметила результативность мер самоизоляции, которые помогают сдерживать распространение вируса.

В России более 650 человек заразились коронавирусом

Напомним, на 5 апреля известно, что в России коронавирусом заразились 5389, скончались 45 человек.

Ранее первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН выделил главную задачу в борьбе с коронавирусом в России - «жестко пересмотреть систему тестирования».

«В стране появилось большое количество зарегистрированных диагностикумов. Имеющаяся громоздкая система подтверждения для них является реальным тормозом», - считает эксперт.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Тимин
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