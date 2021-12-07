Попова призвала не торопиться с отменой коронавирусных ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что снятие ковидных ограничений может привести к росту заболеваемости, сообщает ТАСС.

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По её словам, эпидситуация в России остаётся напряженной, ежедневно регистрируется достаточно высокое количество случаев COVID-19.

«Снимать какие-либо ограничительные мероприятия сегодня совершенно преждевременно... любое необоснованное ослабление... приведёт к дальнейшему росту после той стабилизации... которая достигнута таким достаточно сложным и напряжённым трудом», - подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора также добавила, что очень важным остаётся вопрос вакцинации и соблюдения санитарных правил.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что о итогам прошлой недели рост заболеваемости отмечен в 11 регионах страны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКарантинРоспотребнадзорАнна Попова
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