Попова призвала не торопиться с отменой коронавирусных ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что снятие ковидных ограничений может привести к росту заболеваемости, сообщает ТАСС.
По её словам, эпидситуация в России остаётся напряженной, ежедневно регистрируется достаточно высокое количество случаев COVID-19.
«Снимать какие-либо ограничительные мероприятия сегодня совершенно преждевременно... любое необоснованное ослабление... приведёт к дальнейшему росту после той стабилизации... которая достигнута таким достаточно сложным и напряжённым трудом», - подчеркнула Попова.
Глава Роспотребнадзора также добавила, что очень важным остаётся вопрос вакцинации и соблюдения санитарных правил.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что о итогам прошлой недели рост заболеваемости отмечен в 11 регионах страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru