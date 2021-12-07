Мишустин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в 11 регионах РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России остаётся напряжённой, сообщает ТАСС.

В России подтвердили первые случаи заражения штаммом COVID-19 «омикрон»

На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 он отметил, что по итогам прошлой недели рост заболеваемости отмечен в 11 регионах страны.

По его словам, положение дел осложняется выявлением нового штамма коронавируса, заражение которым зафиксировали во многих странах, в том числе и в России.

«Надо быть готовыми к любому сценарию», - подчеркнул глава кабмина, добавив, что правительство завершает подготовку обновлённого плана действий по борьбе со штаммом «омикрон».

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что за неделю заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 11%.

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ФОТО: Сайт правительства РФ
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