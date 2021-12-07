Мурашко заявил о снижении заболеваемости ковидом в России

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что за неделю заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 11%, сообщает ТАСС.

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По его словам, в больницах свободно 25% коечного фонда для пациентов с коронавирусом.

«Более 660 тысяч заражённых проходят лечение амбулаторно, 168 тысяч находятся на стационарном лечении», - уточнил глава Минздрава.

Ранее в российском оперштабе по борьбе с инфекцией заявили, что за последние сутки в стране подтвердили 31 096 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заразились 9 864 845 человек.

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Фото: minzdrav.gov.ru
ТЕГИ:БольницыЗаболеваниеКоронавирусМинздрав
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