Мурашко заявил о снижении заболеваемости ковидом в России
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что за неделю заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 11%, сообщает ТАСС.
По его словам, в больницах свободно 25% коечного фонда для пациентов с коронавирусом.
«Более 660 тысяч заражённых проходят лечение амбулаторно, 168 тысяч находятся на стационарном лечении», - уточнил глава Минздрава.
Ранее в российском оперштабе по борьбе с инфекцией заявили, что за последние сутки в стране подтвердили 31 096 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заразились 9 864 845 человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+31 096 / сут.
Умерли
284 тыс.+1 182 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+34 615 / сут.
- Мурашко заявил о снижении заболеваемости ковидом в России
- Стало известно, когда в Москве наступит апогей похолодания
- В Совфеде прокомментировали идею ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники
- Ученые назвали самую эффективную биодобавку для зрелых людей
- Вожатая получила семь лет колонии за убийство коллеги в Подмосковье
- Греф предложил сделать льготную ипотеку более адресной
- В Италии выявили более 10 случаев заражения штаммом «Омикрон»
- «Талибан» снова заявил о своем праве представлять страну в ООН
- Сервис ЦИАН уберет славян из объявлений о сдаче жилья
- Режиссёр «Ёлок-8» обвинил кинотеатры в сговоре из-за отказа взять фильм в прокат
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru