Попова призвала не допускать до работы сотрудников с симптомами ОРВИ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом заявила, что работодатели не должны допускать к работе сотрудников с симптомами ОРВИ.
По ее словам, работодатели должны очень внимательно отнестись к здоровью своих сотрудников. Попова подчеркнула, что рекомендации по борьбе с коронавирусом требуют неукоснительного соблюдения.
Премьер-министр Михаил Мишустин 11 января заявил, что ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается из-за штамма «омикрон». Как отмечал врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», существующие вакцины хуже защитят от штамма «омикрон», однако этот иммунитет все же поможет избежать госпитализации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 525 / сут.
Умерли
318 тыс.+783 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+25 216 / сут.
- «Через 7-10 дней»: Собянин допустил критическую ситуацию с «омикроном»
- «Омикрон» может повысить число заболевших COVID-19 до шестизначного числа
- Попова призвала не допускать до работы сотрудников с симптомами ОРВИ
- Мурашко опроверг информацию о более легком перенесении «омикрона»
- Попова назвала российские регионы, в которых выявили «омикрон»
- Собянин заявил о значительном количестве заболевших «омикроном» в Москве
- США пообещали дать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности
- В Казахстане задержан боец ММА Хамитов
- Мишустин заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 из-за «омикрона»
- СМИ: Украина испугалась стать «покупкой» России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru