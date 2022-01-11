Попова призвала не допускать до работы сотрудников с симптомами ОРВИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом заявила, что работодатели не должны допускать к работе сотрудников с симптомами ОРВИ.

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По ее словам, работодатели должны очень внимательно отнестись к здоровью своих сотрудников. Попова подчеркнула, что рекомендации по борьбе с коронавирусом требуют неукоснительного соблюдения.

Премьер-министр Михаил Мишустин 11 января заявил, что ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается из-за штамма «омикрон». Как отмечал врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», существующие вакцины хуже защитят от штамма «омикрон», однако этот иммунитет все же поможет избежать госпитализации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусРоспотребнадзорРоссия
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