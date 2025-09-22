В Москве пройдут показы симфонической панк-сказки «Король и Шут»

Продюсерами проекта выступили Imperial Orchestra и команда Плюс Студии. Как отмечает директор по развитию бизнеса Яндекс Афиши Энрико Мазавришвили, симфоническая панк-сказка уже собрала более 180 тысяч зрителей по всей стране, в Москве шоу посмотрели более 80 тысяч человек.

«Такой ажиотаж вокруг панк-сказки вдохновил нас продолжить историю и снова подарить зрителям возможность погрузиться в магию живого оркестрового звучания, света и незабываемого вокала», — сказал он.

Симфонические шоу пройдут на площадке «ЦСКА Арена» 18 октября. Первое выступление состоится в 14:00, а второе – в 19:00.

В феврале 2026 года на большие экраны выходит фильм «Король и Шут. Навсегда». Лента рассказывает о вселенной легендарной рок-группы. По сюжету ей грозит уничтожение из-за воскрешенных злодеем Некромантом мертвецов. К своим ролям вернутся Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова и другие актеры сериала «Король и Шут», напоминает «Радиоточка НСН».

