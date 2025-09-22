В Москве пройдут показы симфонической панк-сказки «Король и Шут»
В Москве вновь можно будет посмотреть симфоническую панк-сказку «Король и Шут». В оригинальном звучании при поддержке симфонического оркестра прозвучат «Кукла колдуна», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Дурак и молния» и другие композиции рок-группы.
Продюсерами проекта выступили Imperial Orchestra и команда Плюс Студии. Как отмечает директор по развитию бизнеса Яндекс Афиши Энрико Мазавришвили, симфоническая панк-сказка уже собрала более 180 тысяч зрителей по всей стране, в Москве шоу посмотрели более 80 тысяч человек.
«Такой ажиотаж вокруг панк-сказки вдохновил нас продолжить историю и снова подарить зрителям возможность погрузиться в магию живого оркестрового звучания, света и незабываемого вокала», — сказал он.
Симфонические шоу пройдут на площадке «ЦСКА Арена» 18 октября. Первое выступление состоится в 14:00, а второе – в 19:00.
В феврале 2026 года на большие экраны выходит фильм «Король и Шут. Навсегда». Лента рассказывает о вселенной легендарной рок-группы. По сюжету ей грозит уничтожение из-за воскрешенных злодеем Некромантом мертвецов. К своим ролям вернутся Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова и другие актеры сериала «Король и Шут», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве пройдут показы симфонической панк-сказки «Король и Шут»
- В России предложено установить потолок зарплат руководству школ и больниц
- Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не пойдет на денуклеаризацию
- СМИ: Призвавший «идти на Москву» Ющенко пытался привлечь внимание
- СМИ: Дочь музыканта Турецкого отдала мошенникам 6 млн рублей
- В Совфеде предложили оставить госкомпаниям идущие в бюджет РФ дивиденды
- В Германии оценили ущерб для страны от подрыва «Северных потоков»
- Стало известно о намерении Британии обучить чиновников противодействовать шпионам из РФ
- СМИ: Моди призвал население отказаться от покупки зарубежных товаров
- Путин рассказал, как увернулся от падающего на него мотоцикла
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru