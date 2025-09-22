Посол Гончар: Офис НАТО сохраняет горячую линию связи с Россией

Россия и НАТО сохраняют канал экстренной связи. Об этом рассказал посол РФ в Брюсселе Денис Гончар в беседе с РИА Новости.

Как отметил дипломат, субстантивного диалога с блоком сейчас нет.

«Имеет лишь место периодический обмен краткими письмами по линии военных структур, которые в основном касаются конкретных инцидентов», - указал Гончар.

Посол напомнил, что Москва ранее приняла решение о приостановке работы постпредства при НАТО. Поддержание экстренных контактов поручили дипломату. Международный секретариат альянса передал РФ номера телефонов и электронной почты, «устно подтвердив, что на случай необходимости данный канал связи сохраняется».

Гончар подчеркнул, что Брюссель продолжает игнорировать законные интересы России, и без отказа НАТО от враждебной линии не может идти речи о «возврате к нормальности».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО де-факто воюет с Россией, пишет 360.ru.

