Нетаньяху пригрозил ответить признавшим Палестину странам

Израиль ответит странам, признавшим Палестину, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщил его советник Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

«Ответ на последнюю попытку навязать нам государство террора в центре нашей земли будет дан после моего возвращения из США», — пообещал политик.

Как отметил Нетаньяху, палестинского государства «к западу от реки Иордан не будет», Тель-Авив удвоил еврейское строительство в Иудее и Самарии и продолжит эти шаги.

Ранее Португалия, Канада, Австралия, Великобритания признали государственность Палестины, пишет Ura.ru. Аналогичное решение намерена принять и Франция.

