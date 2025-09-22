В Белгороде у здания администрации сдетонировал БПЛА, пострадали два человека

Украинский беспилотник сдетонировал у здания администрации Белгорода. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате атаки получили травмы два человека.

«Женщину с проникающим осколочным ранением голени и мужчину с поверхностной раной лица бригада скорой доставляет в... больницу №2», — написал губернатор в Telegram-канале.

Раненым оказывают необходимую помощь.

Ранее дроны ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области, кровля и остекление были повреждены, напоминает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиБелгород

Горячие новости

Все новости

партнеры