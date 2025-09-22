Средства ПВО сбили 114 украинских беспилотников

Более ста беспилотников ВСУ самолетного типа уничтожили в течение прошедшей ночи над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указало ведомство.

Военные сбили по 25 дронов в Ростовской области и Краснодарском крае, 19 – в Белгородской, 13 – в Астраханской, десять – в Крыму. Кроме того, семь БПЛА уничтожили над Брянской областью, по три – над Ярославской и Волгоградской областями, по одному – над Курской и Воронежской.

Также средства ПВО ликвидировали пять дронов над акваторией Азовского моря и два – над водами Черного.

Ранее в станице Стародеревянковской в Краснодарском крае упали обломки БПЛА, произошло возгорание на электроподстанции, пишет Ura.ru.

