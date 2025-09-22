В Донецке при атаке БПЛА повреждены жилые дома и магазин

Жилые дома и супермаркет получили повреждения в результате удара украинского беспилотника в Донецке. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что БПЛА атаковал Куйбышевский район города. Были повреждены фасады и остекление трех многоквартирных жилых домов и магазина. Также пострадали как минимум три автомобиля.

По данным РИА Новости, после атаки перед одним из домов образовалась воронка, рядом с ней остались фрагменты БПЛА - части двигателя, крылья, обломки с надписями на украинском языке.

Как сообщили очевидцы, в результате ЧП пострадали по меньшей мере два человека, в том числе ребенок.

Ранее дрон ВСУ атаковал территорию санатория в Крыму, погибли три человека, еще 16 пострадали, пишет Ura.ru.

