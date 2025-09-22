В Донецке при атаке БПЛА повреждены жилые дома и магазин
Жилые дома и супермаркет получили повреждения в результате удара украинского беспилотника в Донецке. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что БПЛА атаковал Куйбышевский район города. Были повреждены фасады и остекление трех многоквартирных жилых домов и магазина. Также пострадали как минимум три автомобиля.
По данным РИА Новости, после атаки перед одним из домов образовалась воронка, рядом с ней остались фрагменты БПЛА - части двигателя, крылья, обломки с надписями на украинском языке.
Как сообщили очевидцы, в результате ЧП пострадали по меньшей мере два человека, в том числе ребенок.
Ранее дрон ВСУ атаковал территорию санатория в Крыму, погибли три человека, еще 16 пострадали, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Индия увеличила поставки мяса в Россию в 33 раза
- В Белгороде у здания администрации сдетонировал БПЛА, пострадали два человека
- Посол Гончар: Офис НАТО сохраняет горячую линию связи с Россией
- В Донецке при атаке БПЛА повреждены жилые дома и магазин
- «Награда террору»? Нетаньяху пригрозил странам, которые признали Палестину
- Ким Чен Ын: КНДР получила новое секретное оружие
- Артема Дзюбу внесли в базу «Миротворца»
- Средства ПВО сбили 114 украинских беспилотников
- Нетаньяху пригрозил ответить признавшим Палестину странам
- В Москве пройдут показы симфонической панк-сказки «Король и Шут»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru