Ким Чен Ын: КНДР получила новое секретное оружие
Северная Корея получила новое секретное оружие. Об этом рассказал лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе 13-й сессии Верховного народного собрания 14-го созыва, передает ЦТАК.
«Мы приобрели новое секретное оружие и добились значительных успехов в научно-исследовательских разработках в области оборонной науки», — отметил политик.
По словам Ким Чен Ына, это будет в значительной степени способствовать прорыву в военной мощи республики. Политик подчеркнул, что Северная Корея, создав многоцелевые эсминцы, выстроила морскую мощь, власти страны добиваются «постоянного и стремительного прогресса» в укреплении обороноспособности.
Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР не откажется от ядерного оружия, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Индия увеличила поставки мяса в Россию в 33 раза
- В Белгороде у здания администрации сдетонировал БПЛА, пострадали два человека
- Посол Гончар: Офис НАТО сохраняет горячую линию связи с Россией
- В Донецке при атаке БПЛА повреждены жилые дома и магазин
- «Награда террору»? Нетаньяху пригрозил странам, которые признали Палестину
- Ким Чен Ын: КНДР получила новое секретное оружие
- Артема Дзюбу внесли в базу «Миротворца»
- Средства ПВО сбили 114 украинских беспилотников
- Нетаньяху пригрозил ответить признавшим Палестину странам
- В Москве пройдут показы симфонической панк-сказки «Король и Шут»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru