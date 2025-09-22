Ким Чен Ын: КНДР получила новое секретное оружие

Северная Корея получила новое секретное оружие. Об этом рассказал лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе 13-й сессии Верховного народного собрания 14-го созыва, передает ЦТАК.

«Мы приобрели новое секретное оружие и добились значительных успехов в научно-исследовательских разработках в области оборонной науки», — отметил политик.

По словам Ким Чен Ына, это будет в значительной степени способствовать прорыву в военной мощи республики. Политик подчеркнул, что Северная Корея, создав многоцелевые эсминцы, выстроила морскую мощь, власти страны добиваются «постоянного и стремительного прогресса» в укреплении обороноспособности.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР не откажется от ядерного оружия, пишет Ura.ru.

