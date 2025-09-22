Артема Дзюбу внесли в базу «Миротворца»

Российского футболиста Артема Дзюбу включили в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» (запрещен и заблокирован в России). Об этом свидетельствуют данные портала.

Причина внесения спортсмена в базу не указывается.

Артему Дзюбе 37 лет, спортсмен - рекордсмен по числу голов среди российских игроков. Футболист выступает за клуб из Тольятти «Акрон» и сборную России, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
