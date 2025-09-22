Артема Дзюбу внесли в базу «Миротворца»

Двое мирных жителей пострадали в результате детонации БПЛА у здания администрации Белгорода Власти Новосибирской области примут жесткие решения после расследования причин обрушения школы в Татарске Правительство в целом поддержало законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ Илон Маск опубликовал совместное фото с Дональдом Трампом