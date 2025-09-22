Артема Дзюбу внесли в базу «Миротворца»
22 сентября 202507:52
Российского футболиста Артема Дзюбу включили в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» (запрещен и заблокирован в России). Об этом свидетельствуют данные портала.
Причина внесения спортсмена в базу не указывается.
Артему Дзюбе 37 лет, спортсмен - рекордсмен по числу голов среди российских игроков. Футболист выступает за клуб из Тольятти «Акрон» и сборную России, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Индия увеличила поставки мяса в Россию в 33 раза
- В Белгороде у здания администрации сдетонировал БПЛА, пострадали два человека
- Посол Гончар: Офис НАТО сохраняет горячую линию связи с Россией
- В Донецке при атаке БПЛА повреждены жилые дома и магазин
- «Награда террору»? Нетаньяху пригрозил странам, которые признали Палестину
- Ким Чен Ын: КНДР получила новое секретное оружие
- Артема Дзюбу внесли в базу «Миротворца»
- Средства ПВО сбили 114 украинских беспилотников
- Нетаньяху пригрозил ответить признавшим Палестину странам
- В Москве пройдут показы симфонической панк-сказки «Король и Шут»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru