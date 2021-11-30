Попова оценила заразность штамма «омикрон»

По её словам, присущие новому варианту COVID-19 мутации повышают заразность вируса.

«Мутации усиливают связываемость с рецепторами, потенциально усиливают проникновение вируса в клетки и влияют на увеличение инфекционности», - подчеркнула Попова на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Ранее президент России Владимир Путин поручил российскому правительству в недельный срок подготовить обновлённый план действий в связи с новым штаммом коронавируса «омикрон».