Путин поручил кабмину обновить план действий в связи с новым штаммом COVID-19
Президент Владимир Путин заявил, что правительству поручено за неделю подготовить обновлённый план действий в связи с новым штаммом коронавируса «омикрон», сообщает ТАСС.
Выступая на пленарном заседании инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!» глава государства отметил, что эту работу следует выполнить с учётом «глобального, трансграничного характера инфекции».
Российский лидер также подчеркнул, что считает важной мерой в борьбе с пандемией взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации.
«Можно эффективно бороться, только скоординировав действия всего мирового сообщества, имею в виду взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации, доступность прививок для всех регионов планеты, совместную работу над новыми препаратами», - резюмировал Путин.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что центр подстроит вакцину «Спутник V» под новый штамм коронавируса «омикрон», сообщает RT.
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