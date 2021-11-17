Попова объяснила необходимость подписывать согласие о последствиях при вакцинации
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что не следует отказываться от требования подписывать информированное согласие о последствиях при вакцинации от коронавируса , сообщает ТАСС.
На заседании комитета Госдумы по охране здоровья она отметила, что подпись под этим документом не означает, что за последствия никто не будет отвечать.
«Ни одна медицинская манипуляция сегодня не будет проведена, если я на нее не согласилась. Добровольное информированное согласие означает, что я понимаю, что со мной делают», - указала Попова.
Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что от перегибов при принятии ограничений никто не застрахован, однако в настоящее время власти не обсуждают какие-либо «супер-запреты» и ограничения, главное - соблюдать уже принятые меры.
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