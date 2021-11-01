Попова: ни о каких «супер-запретах» из-за пандемии речи не идёт

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24» заявила, что от перегибов при принятии ограничений никто не застрахован.

Попова объяснила, почему от российских вакцин нельзя заразиться коронавирусом

По её словам, в настоящее время власти не обсуждают какие-либо «супер-запреты» и ограничения, главное - соблюдать уже принятые меры, в том числе, масочный режим.

«Сегодня главное, чтобы мы соблюдали то, что требуется. Это несложно, но это нужно сделать», - резюмировала Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что после полной вакцинации от коронавируса заболевают только от 2 до 5 процентов россиян, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:КоронавирусКарантинРоспотребнадзорАнна Попова
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