Попова: ни о каких «супер-запретах» из-за пандемии речи не идёт
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24» заявила, что от перегибов при принятии ограничений никто не застрахован.
По её словам, в настоящее время власти не обсуждают какие-либо «супер-запреты» и ограничения, главное - соблюдать уже принятые меры, в том числе, масочный режим.
«Сегодня главное, чтобы мы соблюдали то, что требуется. Это несложно, но это нужно сделать», - резюмировала Попова.
Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что после полной вакцинации от коронавируса заболевают только от 2 до 5 процентов россиян, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+40 402 / сут.
Умерли
240 тыс.+1 155 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+23 187 / сут.
- На Украине заявили о снижении на треть транзита российского газа
- Кишинёв анонсировал подписание соглашения с Москвой о погашении долга «Молдовагаза»
- Попова: ни о каких «супер-запретах» из-за пандемии речи не идёт
- Путин рассказал, когда в армию начнут поставлять системы С-500
- СМИ: Расследование дела советника главы Роскосмоса Сафронова завершено
- Умер сценарист фильмов «История Аси Клячиной» и «Восхождение» Юрий Клепиков
- Глава «Нафтогаза» заявил о возросшем риске войны с Россией из-за транзита газа
- Карпина не волнует отписка Дзюбы от Instagram сборной РФ
- Медведев допустил ограничение свободы во время эпидемий
- Правительство обязало участников совещаний предъявлять QR-код или ПЦР-тест
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru