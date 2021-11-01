Попова: ни о каких «супер-запретах» из-за пандемии речи не идёт

По её словам, в настоящее время власти не обсуждают какие-либо «супер-запреты» и ограничения, главное - соблюдать уже принятые меры, в том числе, масочный режим.

«Сегодня главное, чтобы мы соблюдали то, что требуется. Это несложно, но это нужно сделать», - резюмировала Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что после полной вакцинации от коронавируса заболевают только от 2 до 5 процентов россиян, сообщает «Свободная пресса».

