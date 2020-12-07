Попова назвала сферы занятости с интенсивным ростом заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в последние две недели фиксируется среди работников промышленности, торговли и транспорта, а также у госслужащих. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, эти показатели говорят о недостаточном соблюдении противоэпидемических мер на данных предприятиях.

Между тем, в октябре глава Роспотребнадзора заявляла, что наибольшее число среди заразившихся COVID-19 составляют офисные работники и госслужащие, подчеркивает RT.