Попова назвала сферы занятости с интенсивным ростом заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в последние две недели фиксируется среди работников промышленности, торговли и транспорта, а также у госслужащих. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, эти показатели говорят о недостаточном соблюдении противоэпидемических мер на данных предприятиях.

Между тем, в октябре глава Роспотребнадзора заявляла, что наибольшее число среди заразившихся COVID-19 составляют офисные работники и госслужащие, подчеркивает RT.

«Остаётся напряжённой». Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

К слову, ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что в том случае, если в семье есть заразившийся COVID-19, при соблюдении мер предосторожности можно избежать распространения инфекции внутри квартиры. В частности, по его словам, нужно выходить поесть только тогда, когда все остальные «разбежались по углам», мыть руки, носить маску и пользоваться отдельной посудой.

Доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко в эфире НСН рассказал, как избежать заражения в офисе.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ЗаболеваниеКоронавирусРоспотребнадзор
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