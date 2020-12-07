«Остаётся напряжённой». Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большая часть от общего количества случаев коронавируса в сутки регистрируется в Москве и в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

По словам Поповой, ситуация в стране в значительной степени определяется заболеваемостью в данных субъектах РФ, на которые приходятся до 40% общего количества заболевших в сутки.

На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, глава Роспотребнадзора рассказала, что среднесуточный показатель заболеваемости по стране составляет 18,8 на 100 тысяч населения.

«Ситуация остаётся напряжённой», - резюмировала Попова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят необходимости вводить новый локдаун, однако федеральный центр наделил регионы правом самим вводить жёсткие ограничения.

