Попова назвала российские регионы, в которых выявили «омикрон»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен уже в 13 регионах России, сообщает РИА Новости.

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По её словам, в первую очередь случаи заражения новым вариантом COVID-19 фиксируются в столичных регионах.

«Это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Пермский край, Мурманская, Ленинградская, Орловская, Оренбургская область, Башкортостан», - уточнила она.

На заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ Попова отметила, что за новогодние праздники число случаев заражения новым вариантом COVID-19 в стране выросло втрое, на данный момент известно о 305 пациентах.

Ранее начальник управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев заявил, что штаммом коронавируса «омикрон» заразились женщина из Ростова-на-Дону и её шестимесячный ребёнок, при этом ни пациенты, ни члены их семьи и близкие, не выезжали из РФ, а также не имели контактов с вернувшимися из-за границы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКоронавирусОмикрон-штаммАнна ПоповаРоспотребнадзор
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