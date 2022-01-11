Шойгу посоветовал военным не выезжать из страны из-за «Омикрона»
Зарубежные командировки и отпуска военных необходимо сократить. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.
По его словам, это необходимо сделать из-за распространения «Омикрон»-штамма.
За минувшие сутки в России выявлено 17 тысяч 525 новых случая заражения коронавирусом. Умерло 783 человека, выздоровели - 25 тысяч 216 граждан.
Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, по состоянию на 6 января количество привившихся первым компонентом вакцины в России составило 79 миллионов 28 тысяч 14 человек. Число осуществивших полную вакцинацию – 75 миллионов 113 тысяч 883 гражданина.
Ранее врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в текущем году остановить распространение штамма «Омикрон» будет невозможно из-за его высокой заразности.
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Заразились
10,7 млн+17 525 / сут.
Умерли
318 тыс.+783 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+25 216 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru