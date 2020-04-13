Певец Стас Михайлов переболел коронавирусом

Михайлов рассказал, что ему приходило много сообщений от людей, которые вовремя обратились к медикам, и их пневмонии тоже оказывались осложнением после вируса, сообщает телеканал «360».

Певец призвал при наличие симптомов сразу вызывать врача, чтобы тот назначил правильное лечение. Михайлов также похвалил российскую медицину, отметив, что «у нас всё на очень высоком уровне».

По словам певца, в начале болезни у него пропало обоняние, а температура держалась около 37,2 градуса. Сейчас он уже вернулся из больницы домой.

