«Союзмультфильма» готовится к созданию масштабных мульт-вселенных

Медиафраншизы с проектами разного жанра позволяют удерживать внимание аудитории в течение многих лет, сказала НСН Ирина Мастусова.

Зритель сегодня проявляет повышенный интерес к сказочным сюжетам, при этом заинтересован не просто в фильмах, а в разножанровых медиафраншизах. Об этом в разговоре с НСН сообщила исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.

Про кота Матроскина снимут полнометражный фильм

«Союзмультфильм» запустил направление игрового кино. Как уточнила в рамках ежегодного партнерского лицензионного саммита «Союзмультфильма» председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева, в партнерстве с другими студиями уже разрабатывается ряд игровых проектов с персонажами, знакомыми зрителям. Также у студии есть и оригинальные идеи. Среди них медиафраншиза «Орден Алой Звезды», автором которой выступает Сергей Лукьяненко. Мастусова отметила, что решение о создании нового направления работы свидетельствует о масштабе будущих проектов «Союзмультфильма».

«Решение «Союзмультфильма» выделить игровое кино в отдельное направление показывает масштаб будущих проектов. Сегодня анимация и игровое кино тесно переплетаются. Достаточно вспомнить «Чебурашку», собравшего в российском кинопрокате рекордные семь миллиардов рублей, где главный герой был создан средствами компьютерной графики, или премьеры последнего года - «Домовенок Кузя», «Бременские музыканты», «Малышарики. День рождения», «Летучий корабль». Все эти проекты совмещают игровое кино и анимационные элементы. В целом, интерес к сказке и фэнтези как жанру в последние годы только растет, и новая медиафраншиза «Орден Алой Звезды» Сергея Лукьяненко органично вписывается в этот тренд», - заявила она.
НТВ, «Союзмультфильм» и «Темп» снимут фильм «Ну, погоди!»

По словам собеседницы НСН, появление все новых медиафраншиз соответствует запросу аудитории.

«Современный зритель ждет не отдельного фильма, а целую вселенную. Среди примеров «Смешарики» с их огромной фанбазой, полнометражными фильмами и обширной лицензионной и образовательной программами. Также «Простоквашино», превратившееся в экосистему вокруг любимых персонажей. Это показывает, что бренды должны жить сразу во всех мирах: как в офлайне, так и в онлайне. Для «Союзмультфильма» запуск игрового направления — это шаг к созданию именно таких вселенных, объединяющих разные форматы и удерживающих внимание аудитории на долгие годы», - сказала Мастусова.

С 1 января 2026 года в российский прокат выходит сразу два полнометражных фильма, созданных в сотрудничестве с «Союзмультфильмом». Среди них «Простоквашино» Сарика Андреасяна и «Чебурашка 2», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиноМультфильмСоюзмультфильм

Горячие новости

Все новости

партнеры