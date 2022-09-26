Попавшим под частичную мобилизацию запретили пользоваться смартфонами

Военнослужащим, попавшим под частичную мобилизацию, запрещается пользоваться смартфонами на территории воинских частей. Об этом сообщили на горячей линии «122», передает издание «Русский пионер».

Песков не ответил, приходят ли повестки сотрудникам администрации Путина

В кол-центре отметили, что призывникам разрешают брать с собой кнопочные телефоны. Смартфоны же будут храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определённое распорядком дня время. Объясняется запрет тем, что в местах дислокации войск фото- и видеосъемка запрещены.

В Кремле в понедельник выразили надежду, что все ошибки при призыве по частичной мобилизации будут исправлены. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября по указу Владимира Путина. В СМИ и соцсетях начали жаловаться на нарушения, которые допускаются во время призыва. В выходные в разных городах снова прошли акции против мобилизации. В воскресенье в Дагестане произошла стихийная акция, которую полицейские пытались разогнать выстрелами в воздух. Соответствующие видеоролики появились в соцсетях. Официальные власти ситуацию никак не прокомментировали.





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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:СмартфоныМобилизация
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