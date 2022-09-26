Попавшим под частичную мобилизацию запретили пользоваться смартфонами
Военнослужащим, попавшим под частичную мобилизацию, запрещается пользоваться смартфонами на территории воинских частей. Об этом сообщили на горячей линии «122», передает издание «Русский пионер».
В кол-центре отметили, что призывникам разрешают брать с собой кнопочные телефоны. Смартфоны же будут храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определённое распорядком дня время. Объясняется запрет тем, что в местах дислокации войск фото- и видеосъемка запрещены.
В Кремле в понедельник выразили надежду, что все ошибки при призыве по частичной мобилизации будут исправлены. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября по указу Владимира Путина. В СМИ и соцсетях начали жаловаться на нарушения, которые допускаются во время призыва. В выходные в разных городах снова прошли акции против мобилизации. В воскресенье в Дагестане произошла стихийная акция, которую полицейские пытались разогнать выстрелами в воздух. Соответствующие видеоролики появились в соцсетях. Официальные власти ситуацию никак не прокомментировали.
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