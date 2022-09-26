В Кремле выразили надежду, что все ошибки при призыве по частичной мобилизации будут исправлены
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что есть случаи нарушения указа Владимира Путина о частичной мобилизации, сообщает РИА Новости.
По его словам, в некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации и в Кремле надеются, что все ошибки будут устранены.
«Активную и нужную работу проводят и наши журналисты, и представители общественных организаций, и общественные организации. Эта важная информация доводится до руководства регионов, до Минобороны. Эти случаи несоответствия нужным критериям устраняются», - заключил он.
Ранее в Общероссийском народном фронте заявили, что во всех регионах России будут открыты центры помощи гражданам, чьи права были нарушены в ходе проведения частичной мобилизации, сообщает RT.
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