Песков не ответил, приходят ли повестки сотрудникам администрации Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о случаях отправки повесток сотрудникам администрации главы государства, сообщает РИА Новости.

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По его словам, это персональное дело и по месту работы повестки не приходят.

«Мне неизвестно, это же дело персональное. И повестки же приходят не по месту работы. Поэтому я не могу вам ответить на этот вопрос», - сказал Песков.

Кроме того, он не стал отвечать на вопрос о предоставлении сотрудникам администрации президента брони.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у соответствующих требованиям частичной мобилизации депутатов «нет никакой брони» от участия в спецоперации, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:ПризывАдминистрация ПрезидентаКремльМобилизацияДмитрий Песков
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