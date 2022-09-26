Песков не ответил, приходят ли повестки сотрудникам администрации Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о случаях отправки повесток сотрудникам администрации главы государства, сообщает РИА Новости.
По его словам, это персональное дело и по месту работы повестки не приходят.
«Мне неизвестно, это же дело персональное. И повестки же приходят не по месту работы. Поэтому я не могу вам ответить на этот вопрос», - сказал Песков.
Кроме того, он не стал отвечать на вопрос о предоставлении сотрудникам администрации президента брони.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у соответствующих требованиям частичной мобилизации депутатов «нет никакой брони» от участия в спецоперации, сообщает RT.
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