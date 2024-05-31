В России с 1 сентября начнется обязательная маркировка кормов для животных, следует из постановления правительства.

Таким образом, с сентября все участники оборота должны пройти регистрацию в системе «Честный знак».

Уточняется, что с 1 октября 2024 года производители и импортеры начнут маркировать сухие корма и лакомства, а с 1 марта 2025 года - влажные корма.