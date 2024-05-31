В России с 1 сентября начнется обязательная маркировка кормов для животных
В России с 1 сентября начнется обязательная маркировка кормов для животных, следует из постановления правительства.
Таким образом, с сентября все участники оборота должны пройти регистрацию в системе «Честный знак».
Уточняется, что с 1 октября 2024 года производители и импортеры начнут маркировать сухие корма и лакомства, а с 1 марта 2025 года - влажные корма.
Объем производства кормов для домашних животных в России обеспечивает основную часть внутренних потребностей страны, цены производителей на мясное сырье для производства кормов стабильны, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.
Параллельный импорт негативно сказывается на качестве кормов для животных, а российские компании «расслабились» на фоне санкций и ухода зарубежных компаний, заявил ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru