В России с 1 сентября начнется обязательная маркировка кормов для животных

В России с 1 сентября начнется обязательная маркировка кормов для животных, следует из постановления правительства.

Таким образом, с сентября все участники оборота должны пройти регистрацию в системе «Честный знак».

Уточняется, что с 1 октября 2024 года производители и импортеры начнут маркировать сухие корма и лакомства, а с 1 марта 2025 года - влажные корма.

«Плесень и жучки»: Параллельный импорт ухудшает качество кормов для животных

Объем производства кормов для домашних животных в России обеспечивает основную часть внутренних потребностей страны, цены производителей на мясное сырье для производства кормов стабильны, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

Параллельный импорт негативно сказывается на качестве кормов для животных, а российские компании «расслабились» на фоне санкций и ухода зарубежных компаний, заявил ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Домашние ЖивотныеСобаки

Горячие новости

Все новости

партнеры