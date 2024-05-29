РЖД запретят высадку животных без хозяев из электричек
РЖД намерены запретить высадку животных без хозяина из электричек во всех пригородных компаниях. Об этом сообщил замгендиректора компании Иван Колесников, сообщает РИА Новости.
Он сообщил, что существует общий документ, определяющий порядок действий работников филиалов ОАО "РЖД" и пригородных пассажирских компаний при обнаружении бездомных животных в поездах пригородного сообщения и на объектах пассажирской инфраструктуры.
Этот документ был передан всем пригородным компаниям. В настоящее время каждая пригородная пассажирская компания разрабатывает или обновляет свои внутренние документы в соответствии с этим порядком.
Колесников подтвердил, что запрет будет введен в этом году. Он отметил, что требуется лишь уточнить сроки, но это не займет много времени.
Обсуждение правил перевозки животных в России активизировалось после громкого случая с высадкой кота Твикса из поезда. После этого инцидента РЖД запретило проводникам высаживать животных из поездов дальнего следования, установив четкий алгоритм действий в подобных ситуациях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru