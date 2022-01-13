«Понятное желание государства»: Экс-советник президента оценил отказ от зарубежных спутников
Отказ от зарубежной спутниковой связи не должен сказаться на качестве телефонии в РФ, однако несет риски централизованных блокировок со стороны властей, считает Герман Клименко.
Желание государства обеспечить безопасность и автономность связи понятно, однако в таком случае власти получат больше контроля над телефонией, отметил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.
Ранее стало известно, что Минцифры, Роскомнадзор и Минэкономразвития к 1 марта рассмотрят вопрос о необходимости дальнейшего использования иностранной спутниковой связи в России. Это следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), с которыми ознакомились «Известия».
«Передача трафика сейчас вся шифруется, так что речь идет не о потере информации, а о контроле над потоками информации: никому не нравится, когда данные идут мимо. В целом, наша космическая группировка вполне обеспечивает связь, и желание государство понятно. Можно получать данные из интернета [о том], какие телефоны кем используются, а потом понимать, кому, куда и кто звонит. С точки зрения безопасности это может быть действительно сложно, потому что, зная телефонные номера чиновников, можно понимать, куда звонят, как это всё происходит, рокировка, маршрутизация. Мы не хотим, чтобы и трафик наш ходил через зарубежные компании, хотели бы внутри себя всё это замкнуть, то же самое касается и спутников связи, это идет в рамках концепции локализации. К этому стремятся все страны, все-таки выяснилось, что данные – это ценность, и отдавать ее на сторону потенциальному противнику никому не хочется», - отметил эксперт.
По словам Клименко, рядовой пользователь вряд ли заметит разницу в качестве предоставляемых услуг связи.
«Внутрисетевая история у нас работает гораздо лучше. Телефония у нас и по мощностям, и по потребностям через наши спутники вполне работает, а речь идет о телефонии в основном. Планы на ближайшие несколько лет у Роскосмоса достаточно большие. Наши внутренние потребности спутники покрывают. Сложно сказать, как скажется отказ на конечном пользователе. Никакой принципиальной разницы нет, компоненты и технологии все одинаковы. Разве что при локализации мы, с одной стороны, независимы от внезапных санкций «оттуда», как Крым, например, с другой стороны, государство вполне может централизованно блокировать распространение информации. Пример Казахстана мы видели: государство проводит антитеррористическую операцию и отключает телефонию. Это достаточно просто сделать, когда всё идет в одном контуре. А в обычной жизни разницы, конечно, никакой», - добавил экс-советник президента.
Ранее проект Globalcheck передавал, что в Казахстане 10 января снова отключили интернет, хотя сотовая связь продолжала работать. Создатели сетевого ресурса связали это с протестами в стране.
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