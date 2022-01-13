«Понятное желание государства»: Экс-советник президента оценил отказ от зарубежных спутников

Желание государства обеспечить безопасность и автономность связи понятно, однако в таком случае власти получат больше контроля над телефонией, отметил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.

Ранее стало известно, что Минцифры, Роскомнадзор и Минэкономразвития к 1 марта рассмотрят вопрос о необходимости дальнейшего использования иностранной спутниковой связи в России. Это следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), с которыми ознакомились «Известия».

«Передача трафика сейчас вся шифруется, так что речь идет не о потере информации, а о контроле над потоками информации: никому не нравится, когда данные идут мимо. В целом, наша космическая группировка вполне обеспечивает связь, и желание государство понятно. Можно получать данные из интернета [о том], какие телефоны кем используются, а потом понимать, кому, куда и кто звонит. С точки зрения безопасности это может быть действительно сложно, потому что, зная телефонные номера чиновников, можно понимать, куда звонят, как это всё происходит, рокировка, маршрутизация. Мы не хотим, чтобы и трафик наш ходил через зарубежные компании, хотели бы внутри себя всё это замкнуть, то же самое касается и спутников связи, это идет в рамках концепции локализации. К этому стремятся все страны, все-таки выяснилось, что данные – это ценность, и отдавать ее на сторону потенциальному противнику никому не хочется», - отметил эксперт.