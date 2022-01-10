Казахстан снова остался без интернета

В Казахстане снова отключили интернет, но сотовая связь продолжает работать. Об этом сообщает РИА Новости.

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В последние дни в Казахстане наблюдаются постоянные перебои в работе интернета, жители республики не могут воспользоваться ни одним мессенджером. Telegram-канал проекта Globalcheck связывает постоянное отключение интернета в стране с протестами, которые еще продолжаются в некоторых регионах Казахстана.

В то же время, в Алма-Ате возобновили вещание все иностранные телеканалы, передает корреспондент ТАСС.

Ранее российские вузы, студенты которых сейчас находятся в Казахстане, пообещали скорректировать для них учебные планы и рассмотреть возможность сдачи зимней сессии в онлайн-формате.

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ФОТО: pixabay.com
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