Казахстан снова остался без интернета

В последние дни в Казахстане наблюдаются постоянные перебои в работе интернета, жители республики не могут воспользоваться ни одним мессенджером. Telegram-канал проекта Globalcheck связывает постоянное отключение интернета в стране с протестами, которые еще продолжаются в некоторых регионах Казахстана.

В то же время, в Алма-Ате возобновили вещание все иностранные телеканалы, передает корреспондент ТАСС.

Ранее российские вузы, студенты которых сейчас находятся в Казахстане, пообещали скорректировать для них учебные планы и рассмотреть возможность сдачи зимней сессии в онлайн-формате.

