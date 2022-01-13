СМИ: В России могут перестать использовать иностранные спутники связи
В России могут отказаться от использования иностранных спутников связи. Об сообщают «Известия».
Так, в нашей стране перестанут пользоваться 32 зарубежными спутниками французской Eutelsat, американской Intelsat, японских JCSa и бермудской Asia Broadcast Satellite. Соответствующее предложение будет рассмотрено Минцифры, Роскомнадзором и Минэкономразвития к 1 марта.
Ранее частоты для подключения к ним были выданы на пять лет. В 2022 году решение Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) заканчивается, а ФСБ не поддержала его продление.
При этом представители рынка подчеркивают, что прекращение использования функций иностранных спутников не сильно повлияет на российских пользователей, так как они подключаются к интернету по технологии VSAT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru