СМИ: В России могут перестать использовать иностранные спутники связи

Ранее частоты для подключения к ним были выданы на пять лет. В 2022 году решение Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) заканчивается, а ФСБ не поддержала его продление.

При этом представители рынка подчеркивают, что прекращение использования функций иностранных спутников не сильно повлияет на российских пользователей, так как они подключаются к интернету по технологии VSAT.