Понятно и без тестов? Названы главные симптомы коронавируса

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что врачи могут ставить диагноз «коронавирусная инфекция» и без лабораторных подтверждений, если уже есть характерная клиническая картина при быстром развитии заболевания. «Это нормальная практика», - заявил министр в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

При этом, как уже не раз отмечалось, первые симптомы характерны для любого ОРВИ — такой диагноз поставили в Москве стилисту Эдварду Папояну.

«22 марта я почувствовал сильную слабость, к вечеру температура поднялась до 38.5, а ночью начался очень сильный озноб. У меня ломило все тело, мышцы, кости. На следующей день я вызвал врача на дом и мне поставили диагноз ОРВИ. Врач мне выписал антибиотики, но толку от них не было и нет. В итоге у меня температура не спадала 3 дня и все 3 дня ломило тело, жутка болела голова и глаза. И, конечно, кашель, от него у меня до сих пор болят ребра», - рассказал он в беседе с НСН.

В итоге коронавирус у него всё-таки выявили: мужчина находится дома, принимает цитрамон и ест имбирь.

По официальным данным Минздрава, инкубационный период коронавируса Covid-19 может длиться от двух до 14 суток. В четверг ведомство в своих методических рекомендациях указало, что лабораторное обследование на коронавирус рекомендуется проходить всем людям с признаками остро-респираторной инфекции, сообщает ТАСС.

У больных коронавирусом нового типа в 80% случаев возникает кашель, у 90% заболевших наблюдается повышение температуры тела, у 55% появляется одышка, наиболее тяжёлая к шестому-восьмом дню с момента инфицирования. Среди других возможных симптомов — боль в горле, насморк, снижение обоняния, говорится в материалах Минздрава.

В России уже более 10 тысяч подтверждённых случаев заражения коронавирусом. По оценкам врачей, пик заболеваемости в стране пока не достигнут.

