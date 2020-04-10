Новости за ночь: Минздрав предложил диагностировать коронавирус без анализов

По его словам, течение заболевания бывает настолько быстрым, что у него уже есть характерная клиническая картина, передает РИА Новости. Постановка диагноза без проведения анализов — нормальная практика, отметил министр.

В России уже более 10 тысяч подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Пациенты с лёгким течением болезни, например, в Москве, лечатся на дому. В то же время, как сообщали СМИ, тесты порой дают и ложноотрицательный результат, что опасно для действительно заразившихся пациентов.

